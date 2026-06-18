Рассмотрены вопросы поощрения взаимных инвестиций между Азербайджаном и Румынией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с советником Президента Румынии по вопросам внешней политики и национальной безопасности Мариусом Лазуркой были обсуждены ключевые направления экономического и торгового сотрудничества стран, а также вопросы поощрения взаимных инвестиций.

Об этом говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Согласно информации, стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества в сферах энергетики, транзита и цифровой инфраструктуры.

«Было отмечено, что совместные проекты, реализуемые в этих направлениях, вносят вклад в дальнейшее укрепление стратегического партнерства между странами, развитие региональных связей и формирование новых экономических возможностей. В ходе обсуждений также состоялся обмен мнениями по вопросам усиления взаимовыгодного сотрудничества и продвижения совместных решений в условиях глобальных вызовов», — говорится в сообщении.