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Рассмотрены вопросы поощрения взаимных инвестиций между Азербайджаном и Румынией (ФОТО)

Экономика Материалы 18 июня 2026 17:12 (UTC +04:00)
Рассмотрены вопросы поощрения взаимных инвестиций между Азербайджаном и Румынией (ФОТО)
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - На встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с советником Президента Румынии по вопросам внешней политики и национальной безопасности Мариусом Лазуркой были обсуждены ключевые направления экономического и торгового сотрудничества стран, а также вопросы поощрения взаимных инвестиций.

Об этом говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Согласно информации, стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества в сферах энергетики, транзита и цифровой инфраструктуры.

«Было отмечено, что совместные проекты, реализуемые в этих направлениях, вносят вклад в дальнейшее укрепление стратегического партнерства между странами, развитие региональных связей и формирование новых экономических возможностей. В ходе обсуждений также состоялся обмен мнениями по вопросам усиления взаимовыгодного сотрудничества и продвижения совместных решений в условиях глобальных вызовов», — говорится в сообщении.

Рассмотрены вопросы поощрения взаимных инвестиций между Азербайджаном и Румынией (ФОТО)
Рассмотрены вопросы поощрения взаимных инвестиций между Азербайджаном и Румынией (ФОТО)
Рассмотрены вопросы поощрения взаимных инвестиций между Азербайджаном и Румынией (ФОТО)
Рассмотрены вопросы поощрения взаимных инвестиций между Азербайджаном и Румынией (ФОТО)
Рассмотрены вопросы поощрения взаимных инвестиций между Азербайджаном и Румынией (ФОТО)
Рассмотрены вопросы поощрения взаимных инвестиций между Азербайджаном и Румынией (ФОТО)

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