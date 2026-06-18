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Между омбудсменами Азербайджана и Боснии и Герцеговины подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

Общество Материалы 18 июня 2026 15:52 (UTC +04:00)
Между омбудсменами Азербайджана и Боснии и Герцеговины подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
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БАКУ /Trend/ - В рамках Международного саммита омбудсменов состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой и омбудсменами Боснии и Герцеговины Нивес Юкич, Невенко Враньешем и Ясминкой Джумхур.

Основной целью подписания меморандума является обмен опытом и информацией в сфере защиты прав и свобод человека между институтами омбудсмена двух стран, укрепление институционального сотрудничества, а также проведение просветительской деятельности по направлениям, представляющим взаимный интерес, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Омбудсмен Сабина Алиева отметила что меморандум о взаимопонимании будет способствовать укреплению сотрудничества между институтами омбудсмена двух стран и более эффективной защите прав человека.

Между омбудсменами Азербайджана и Боснии и Герцеговины подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Между омбудсменами Азербайджана и Боснии и Герцеговины подписан меморандум о взаимопонимании (ФОТО)

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