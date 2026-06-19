ЕС-Азия: Словакия и Туркменистан задают контуры трансконтинентальной связности

БАКУ /Trend/ - 17 июня в Ашхабаде состоялось первое заседание Туркмено-словацкой совместной комиссии по экономическому сотрудничеству под сопредседательством заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырата Гельдымурадова и государственного секретаря министерства экономики Словацкой Республики Владимира Шимоняка. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике, промышленности, строительстве, транспорте и связи, информационных технологиях, сельском хозяйстве, экологии, здравоохранении, образовании, культуре, спорте и туризме. Участники заседания подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних связей, развитии контактов между деловыми кругами и задействовании созданной комиссии в качестве постоянного механизма для продвижения совместных проектов и новых направлений экономического взаимодействия.

Само проведение первого заседания комиссии не стало неожиданностью. На протяжении последних месяцев Ашхабад последовательно наращивал контакты с Европейским союзом и отдельными европейскими государствами, обозначив развитие отношений с ЕС одним из приоритетов своей внешней политики на 2026 год. С начала года состоялась серия встреч с участием высокопоставленных представителей европейских институтов и государств-членов ЕС.

Только в феврале прошло более десяти совместных мероприятий, включая встречу представителей стран Центральной Азии и Германии в формате Z5+1 в Берлине, совместный брифинг Туркменистана и Европейского союза в Ашхабаде, прошедший 17 февраля, а также переговоры туркменских дипломатов с европейскими официальными лицами в Брюсселе, в ходе которых подчеркивалось стремление к дальнейшему расширению сотрудничества с ЕС.

Позднее этот курс получил дополнительное развитие в рамках прошедшего 26 марта первого экономического форума «Европейский союз-Центральная Азия» и встреч между представителями европейских финансовых институтов и туркменской стороной, посвященных вопросам инвестиций, транспортной взаимосвязанности и расширения торгово-экономических связей. Об этих событиях Trend более подробно писал в своей статье под названием «Соединяя Восток и Запад: ЕС рассматривает Туркменистан как транзитный узел».

На этом фоне, а также в условиях сохраняющейся волатильности мировых рынков и растущей неопределенности в международной торговле, для Туркменистана особое значение приобретает диверсификация источников экспортной выручки и расширение географии сбыта продукции за пределами традиционных рынков. Данная позиция страны сочетается с прогнозом Всемирного банка, опубликованном в июньском издании его отчета «Глобальные экономические перспективы», где заявляется, что «для экспортеров сырьевых товаров укрепление фискальной устойчивости также потребует прочных институциональных рамок и диверсификации доходов».

В этом контексте Словакия представляет интерес не только как самостоятельный рынок, но и как потенциальная точка входа на более широкий рынок Европейского союза. Для туркменских производителей работа через словацкое направление может стать возможностью протестировать спрос на свою продукцию, получить обратную связь от европейских потребителей и бизнеса по поводу того, насколько туркменская продукция отвечает их потребностям, адаптировать товары к требованиям ЕС, а также постепенно подготовиться к расширению присутствия на других европейских рынках.

Впрочем, интерес к развитию сотрудничества прослеживается не только со стороны Туркменистана. Для европейских стран, включая Словакию, туркменский рынок представляет интерес на фоне сохраняющейся положительной макроэкономической динамики. По официальным данным, за январь-май 2026 года рост ВВП Туркменистана составил 6,3%, тогда как объем внешней торговли увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако значение Туркменистана для Братиславы выходит за рамки исключительно двусторонних отношений. Параллельно Словакия активизирует взаимодействие с другими государствами Центральной Азии, а также Южного Кавказа. В мае государственный секретарь министерства экономики Словакии Владимир Шимоняк посетил Грузию, где было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве, предусматривающее создание совместной межправительственной комиссии.

Одновременно развивается и словацко-азербайджанский диалог: в ходе очередного раунда политических консультаций 12 июня стороны обсуждали расширение сотрудничества в экономике, транспорте и энергетике. Характерно, что государственный секретарь МИД Словакии Марек Эшток позднее заявил: «Мы готовимся к проведению новых визитов на высоком уровне; мы полностью открыты для расширения сотрудничества в сферах транспорта, бизнеса, интеллектуальных решений, энергетики, культуры и образования».

Рассматривая эти процессы в совокупности, можно заметить, что интерес Словакии распространяется не на отдельные страны региона поодиночке, а на более широкое пространство, объединенное формирующимися трансконтинентальными транспортными маршрутами. Грузия, Азербайджан и Туркменистан сегодня фактически образуют единый геоэкономический коридор, связывающий Черное море с Центральной Азией через Кавказ и Каспийское море.

На это ранее обращал внимание Trend в статье «Туркменистан продвигается на Запад через Грузию - Азербайджан становится стратегическим мостом». В публикации отмечалось, что при содействии Азербайджана, Грузии и Туркменистана может быть интегрировано обширное пространство от Черного моря до Памира, а сами три государства, находясь на стыке европейской и азиатской экономических систем, способны выступать в качестве транспортного и финансового узла между ними.

С этой точки зрения активизация контактов Словакии одновременно с Тбилиси, Баку и теперь уже с Ашхабадом выглядит не отдельными двусторонними инициативами. Все три страны расположены вдоль маршрута, связывающего Западную Европу с Восточной Азией. Примечательно, что в течение последних двух месяцев Братислава последовательно наращивала взаимодействие с каждым из этих государств, что может свидетельствовать о ее растущем внимании к маршрутам и рынкам, формирующимся вдоль Среднего коридора (Транскаспийский транспортный маршрут).

В целом первое заседание Туркмено-словацкой совместной комиссии по экономическому сотрудничеству следует рассматривать не только через призму двусторонней повестки Ашхабада и Братиславы. Оно вписывается в более широкий контекст постепенного расширения экономического взаимодействия между Европой и странами Центральной Азии, где усиливается интерес к маршрутам, проходящим через Грузию, Азербайджан и Туркменистан и связывающим европейское пространство с азиатскими рынками.

При этом важно учитывать, что государственный секретарь министерства экономики Словакии Владимир Шимоняк, возглавлявший словацкую делегацию на переговорах, обладает многолетним опытом работы по европейским вопросам, включая работу в министерстве внутренних дел Словакии, где он руководил департаментом иностранных и европейских дел, а также работу в Постоянном представительстве Словацкой Республики при ЕС в Брюсселе, где с 2015 по 2021 годы возглавлял департамент внутренних дел.

Такой бэкграунд подчеркивает, что взаимодействие с Туркменистаном вписывается в более системный подход Словакии к развитию экономической дипломатии на европейском и евразийском направлениях.

Для Туркменистана же участие в таких форматах открывает дополнительную возможность продвижения своей продукции на европейский рынок через отдельные страновые площадки, в том числе словацкую. При этом по мере развития производственного и экспортного потенциала Ашхабада можно ожидать появления новых подобных «входных точек» в европейскую экономику, что будет постепенно расширять географию его внешнеэкономических связей.