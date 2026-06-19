Этическое финансирование является ключевой особенностью ИБР - представитель банка

БАКУ/Trend/ - Этическое финансирование является ключевой особенностью Исламского банка развития (ИБР).

Об этом сказала менеджер по подбору персонала Группы ИБР Рафида Рамбли в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития в Баку, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Мы работаем в разных странах, секторах и с различными партнерами для поддержки приоритетов развития. Это характерно для многосторонних институтов развития. Однако ключевая особенность ИБР заключается в том, что наша модель основана в основном на этических принципах финансирования.

В банке работают представители более 70 национальностей - как в штаб-квартире, так и в региональных хабах и центре передового опыта. Это позволяет привносить различные взгляды и подходы к выполнению нашей миссии", - сказала она.

Рамбли подчеркнула, что работа банка тесно связана с местными сообществами, учреждениями и долгосрочными результатами развития.

"Среди наших ключевых направлений специализации - инфраструктура, глобальное здравоохранение, образование, государственные финансы, устойчивость, партнерства, климатическая повестка, гендерные вопросы и молодежная политика. Это лишь часть областей, в которых мы работаем", - отметила она.