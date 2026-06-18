Турция привлекла более $23 млрд через международные выпуски сукук с 2012 года - замминистра

БАКУ/Trend/ - С 2012 года Турция привлекла более 23 миллиардов долларов благодаря 12 международным выпускам сукук.

Об этом заявил заместитель министра казначейства и финансов Турции Осман Челик в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Турция вышла на международный рынок сукук в 2012 году, осуществив первый выпуск суверенных исламских облигаций. С тех пор сукук стали регулярной частью нашей стратегии внешнего финансирования. За прошедшие годы страна осуществила 12 международных выпусков суверенных сукук. За эти годы мы провели 12 международных выпусков суверенных сукук и привлекли более 23 миллиардов долларов от глобальных инвесторов», - заявил заместитель министра.

По его словам, одной из основных целей Турции остается диверсификация инвесторской базы.

«Сукук помогли нам привлечь инвесторов из стран Персидского залива и Азии, которые, возможно, не участвовали бы в размещении традиционных облигаций. Использование сукук позволило расширить круг инвесторов и укрепить доступ страны к международным рынкам капитала. Вместе с тем Турция продолжает использовать и традиционные долговые инструменты.

Мы рассматриваем сукук и традиционные облигации как взаимодополняющие инструменты, которые помогают нам поддерживать диверсифицированные источники финансирования», - сказал он.

По его словам, сегодня выпуск сукук уже не ограничивается государством.

«Сукук больше не ограничиваются суверенными выпусками. Банки участия, корпоративный сектор, а также некоторые государственные учреждения также успешно выходят на рынок сукук. Объем выпусков сукук со стороны этих организаций приблизился к 5 миллиардам долларов. Это показывает, что экосистема сукук в Турции стала более глубокой и зрелой», - подчеркнул заместитель министра.

По словам О.Челика, в 2021 году Турция представила рамочную программу устойчивого финансирования, которая позволяет выпускать зеленые, социальные и устойчивые финансовые инструменты в соответствии с международными стандартами.

«На основе этой работы, в 2023 году мы успешно разместили первые суверенные зеленые облигации на сумму 2,5 миллиарда долларов. Турция намерена и далее использовать сукук как один из ключевых инструментов финансирования.

Мы считаем, что сукук останутся важным инструментом для диверсификации инвесторов, развития рынков капитала и долгосрочного финансирования», - заявил О.Челик.