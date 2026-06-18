Мугам и маком: Сахиб Пашазаде провел международный семинар в Узбекистане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Научно-исследовательском институте культурологии и нематериального культурного наследия при Министерстве культуры Республики Узбекистан прошел международный научно-практический семинар "Единство традиционного исполнительства и современной интерпретации". Об этом говорится в сообщении Международного центра мугама.

В рамках мероприятия особое внимание было уделено исполнительским традициям тара - инструмента, занимающего уникальное место в восточной музыкальной культуре. Участники обсудили классические школы игры на таре, современные сценические интерпретации и научно-практическое осмысление его художественных возможностей в современной исполнительской практике.

Семинар прошел под руководством заслуженного артиста Азербайджана, директора Международного центра мугама, посла культуры Узбекистана, почётного профессора Узбекского государственного института искусств и культуры и Узбекского национального института музыкального искусства, доктора философии по искусствоведению Сахиба Пашазаде.

В ходе семинара Сахиб Пашазаде подробно рассказал об исторических корнях искусства игры на таре и его особой роли в азербайджанском мугаме. Он также проанализировал специфику различных исполнительских школ и затронул тему успешного синтеза фольклорного наследия и современной сценической культуры. Он подчеркнул, что сегодня критически важно не только беречь классические традиции, но и вникать во все технические тонкости современного мугама - медиаторные и пальцевые штрихи, а также весь ценный опыт корифеев прошлого адаптировать и передать молодым музыкантам в современном, понятном для них формате.

Известный тарист также подробно остановился на особенностях азербайджанской школы ханенде и классического мугамного трио, поделившись взглядами на развитие как сольной игры на таре, так и искусства ансамблевого аккомпанемента. Он подчеркнул, что ключевую роль в сохранении этого уникального наследия играют масштабные проекты Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры. Среди них - создание Международного центра мугама, издание "Антологии" и "Энциклопедии мугама", проведение телеконкурсов, а также организация международной научной конференции и фестиваля "Мир мугама". Кроме того, музыкант отметил важность оцифровки музыкальных материалов и их продвижения на современных онлайн-платформах.

Ключевой особенностью мероприятия стало осмысление игры на таре не просто как музыкального жанра, а как уникального феномена, сохраняющего эстетические ценности и традиции преемственности. В ходе дискуссии Сахиб Пашазаде напомнил, что проходящие в Узбекистане с 1978 года мугамные симпозиумы и фестивали служат важнейшей платформой для межкультурного диалога и популяризации общего наследия. Маэстро подчеркнул, что сохранение этого векового наследия и их передача будущим поколениям остаются одной из главных задач современности.

В завершение семинара проректор Гасан Миралиев от имени ректора Института культурологии и нематериального культурного наследия Ботиржона Эргашева вручил Сахибу Пашазаде почетный сертификат. Он также пригласил азербайджанского музыканта принять участие в следующем, более масштабном семинаре. Мероприятие планируется провести в конце этого года в рамках дальнейшего развития двустороннего научного обмена.

Прошедший семинар наглядно продемонстрировал неразрывность и глубину культурных связей между Узбекистаном и Азербайджаном. Взаимный интерес к изучению общих истоков мугама и макома не просто обогащает современное музыковедение, но и открывает перспективы для диалога молодых исследователей, которым предстоит бережно хранить и развивать великое музыкальное наследие Востока.

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