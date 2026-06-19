Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с послом Малайзии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял посла Малайзии в Азербайджане Ахмада Камризамила Бин Мохда Рзу в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.

Об этом сообщили в управлении пресс-службы министерства иностранных дел.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией. Стороны подчеркнули важность развития политического диалога, интенсификации взаимных визитов и контактов, расширения торгово-экономических связей, а также поощрения сотрудничества в сферах энергетики, образования, туризма, в гуманитарной и культурной областях.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия между Азербайджаном и Малайзией в рамках международных организаций. Стороны с удовлетворением отметили эффективное сотрудничество двух стран в рамках Движения неприсоединения, Исламской организации сотрудничества (ОИС) и других многосторонних платформ.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о перспективах регионального сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла за его вклад в развитие двусторонних отношений в период работы в Азербайджане и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Посол Ахмад Камризамил Бин Мохд Рза выразил признательность за поддержку, оказанную ему во время деятельности в нашей стране, и выразил уверенность в том, что отношения между Азербайджаном и Малайзией будут развиваться и впредь.

В ходе встречи также были обсуждены другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.