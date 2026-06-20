Транспортировка газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум возросла

БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум было транспортировано 9 миллиардов 507,2 миллиона кубометров газа.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Согласно данным, этот показатель на 234,9 миллиона кубометров, или на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом за отчетный период по магистральным газопроводам было транспортировано 17 миллиардов 574,3 миллиона кубометров газа, что на 2,6% превышает показатель января-мая прошлого года. При этом 54,1% от общего объема газа было прокачано по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум.

Отметим, что по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум газ, добываемый на газоконденсатном месторождении "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря, поставляется в Азербайджан, Грузию и Турцию. Трубопровод был введен в эксплуатацию в конце 2006 года, когда началась транспортировка газа, добываемого в рамках Стадии-1 разработки месторождения "Шахдениз". С лета 2018 года стартовали поставки газа, добываемого в рамках Стадии-2 проекта "Шахдениз", в Турцию посредством расширенного газопровода — TANAP.