В Азербайджане меняется система финансирования дошкольного обучения - Указ

БАКУ /Trend/ - В сфере дошкольного образования будет внедрена новая модель финансирования, основанная на партнерстве родителей, государства и частного сектора.

Соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

Указ подписан с целью увеличения охвата в сфере дошкольного образования на основе альтернативных моделей образования и финансирования.

Государственная поддержка по данной модели финансирования будет обеспечиваться за счет целевых средств, предусмотренных для министерства науки и образования Азербайджанской Республики в государственном бюджете на соответствующие годы.

Согласно указу, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в трехмесячный срок утвердить правила применения модели финансирования в сфере дошкольного образования на основе партнерства родителей, государства и частного сектора и проинформировать об этом Президента Азербайджана.

Министерству науки и образования Азербайджана поручено определять объем целевых средств, необходимых для применения этой модели на каждый последующий финансовый год, по согласованию с министерством финансов Азербайджанской Республики.