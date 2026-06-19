Иран отменил плату за проход через Ормузский пролив на 60 дней

БАКУ /Trend/ - Иран в течение 60 дней не будет взимать плату за предоставление каких-либо услуг в Ормузском проливе.

Об этом сообщил Высший совет национальной безопасности страны.

Согласно заявлению, в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании на протяжении 60 дней с заявителей не будет взиматься никаких сборов, а все расходы будут покрываться правительством Исламской Республики Иран.

При этом подчеркивается, что все суда, намеренные пройти через Ормузский пролив, по-прежнему должны подавать заявки в иранское Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA), однако их рассмотрение будет осуществляться в оперативном порядке.

В совете также отметили, что Иран предпримет все необходимые меры по разминированию Ормузского пролива в соответствии с подписанным с США меморандумом.