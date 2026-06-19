БАКУ/ Trend/ - За I квартал 2026 года чистые внешние финансовые активы Азербайджана увеличились на 181,6 миллиона долларов.

Об этом сообщает Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель сформировался за счет прямых иностранных инвестиций, направленных за рубеж (879,2 миллиона долларов), портфельных (51,7 миллиона долларов) и других инвестиций (-749,3 миллиона долларов).

В отчетный период чистые внешние финансовые обязательства страны сократились на 1 995 миллионов долларов, что сформировалось за счет привлеченных из-за рубежа прямых инвестиций (65,8 миллиона долларов), нефтяного бонуса (0,4 миллиона долларов), портфельных (-2 013,3 миллиарда долларов) и других инвестиций (-47,9 миллиона долларов).