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Президент Республики Малави направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 18 июня 2026 17:18 (UTC +04:00)
Президент Республики Малави направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Официальный веб-сайт Президента Республики Малави
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/Trend/ - Президент Республики Малави Артур Питер Мутарика направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Республики Малави рад поздравить Вас с 28 Мая – Днем независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, выражаю надежду на то, что тесные дружественные отношения и сотрудничество между нашими странами будут и в последующие годы продолжать углубляться на благо наших народов.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои пожелания Вам крепкого здоровья, народу Азербайджана – дальнейшего процветания и благополучия".

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