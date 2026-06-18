Президент Республики Малави направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ - Президент Республики Малави Артур Питер Мутарика направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени Правительства и народа Республики Малави рад поздравить Вас с 28 Мая – Днем независимости Азербайджанской Республики.
Пользуясь случаем, выражаю надежду на то, что тесные дружественные отношения и сотрудничество между нашими странами будут и в последующие годы продолжать углубляться на благо наших народов.
Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои пожелания Вам крепкого здоровья, народу Азербайджана – дальнейшего процветания и благополучия".