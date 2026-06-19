Милли Меджлис Азербайджана принял пакет изменений в Таможенный кодекс

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис Азербайджана принял в третьем чтении законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс.

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Было отмечено, что изменения подготовлены в целях решения вопросов, возникающих при применении таможенного законодательства, приведения таможенной деятельности в соответствие с современными требованиями и международной практикой, расширения цифровых решений, упрощения внешней торговли и защиты прав предпринимателей.

Согласно законопроекту, устанавливается ряд новых понятий, обновляются существующие понятия, а также обеспечивается приведение Таможенного кодекса в соответствие с другими законодательными актами.

Одним из основных новшеств является расширение полномочий таможенных органов. Так, в случаях неуплаты таможенного долга таможенным органам предоставляется право обращаться в суд для временного ограничения права лица на выезд из страны. Принятие решения об отмене данного ограничения после погашения долга также будет относиться к компетенции таможенных органов.

Изменениями предусматривается, что обмен информацией с таможенными службами других государств будет охватывать и транзитные перевозки, информирование лиц о результатах выездного таможенного аудита в течение трех рабочих дней, а также более детальное правовое регулирование таможенного досмотра и проверок.

В законопроекте также предусмотрена замена понятия «таможенный брокер» на «косвенный таможенный представитель», отмена требования о лицензировании данной деятельности и создание соответствующей системы реестра. Вместе с тем расширяется применение прямого таможенного представительства. Кроме того, отменяется требование о лицензировании деятельности таможенного перевозчика, расширяется круг перевозчиков, а также предусматривается публикация их списков в электронной форме.

Изменения также включают совершенствование института «Уполномоченного экономического оператора», декларирование таможенной стоимости товаров в национальной валюте, пропорциональное освобождение обеспечения в случаях частичной уплаты таможенного долга и предоставление дополнительных полномочий постоянным пользователям системы «Зеленый коридор».

С учетом развития электронной торговли в проекте отдельно регулируются правила перемещения через таможенную границу и таможенного оформления товаров, перевозимых экспресс-перевозками. Определяются новые нормы, связанные с временным хранением товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу.

Отмечается, что принятие закона будет способствовать упрощению импортно-экспортных операций, повышению конкурентоспособности транзитных коридоров, ускорению грузоперевозок, совершенствованию автоматизированного управления рисками и дальнейшему упрощению внешней торговли. Кроме того, подчеркивается, что изменения внесут вклад в повышение прозрачности таможенного контроля и оформления, сокращение затрат времени и укрепление экономической безопасности страны.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.