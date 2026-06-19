Турция примет 20-ю Всемирную водную конференцию

БАКУ/Trend/ - 20-я Всемирная водная конференция Международной ассоциации водных ресурсов (IWRA) пройдет в Стамбуле с 4 по 8 октября 2027 года.

Об этом сказал вице-министр сельского и лесного хозяйства Турции Эбубекир Гизлигидер в ходе мероприятия на тему "Инвестирование в региональную безопасность в области здравоохранения посредством контроля за сточными водами и окружающей средой", проходящего в Баку в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР), передает корреспондент Trend.

"В качестве ведущей страны подгруппы «Вода для людей и экосистем» в рамках подготовки к 11-му Всемирному водному форуму, который состоится в Саудовской Аравии в 2027 году, Турция продолжит поддерживать диалог, партнёрство и практические действия в области водных ресурсов, здравоохранения и устойчивого развития",- сказал замминистра.

Гизлигидер отметил, что изменение климата, рост населения, увеличение мобильности и возрастающее давление на природные ресурсы создают риски, которые распространяются между секторами и пересекают государственные границы.

"Эти риски затрагивают не только здоровье человека. Они также влияют на здоровье животных, водные ресурсы, продовольственные системы и окружающую среду, которая поддерживает их существование.

Именно поэтому вопросы безопасности в сфере здравоохранения больше нельзя рассматривать исключительно через призму системы здравоохранения. Их необходимо оценивать в тесной взаимосвязи с водной безопасностью, продовольственными системами, экологической устойчивостью, адаптацией к изменению климата и экономической устойчивостью",- сказал Гизлигидер.