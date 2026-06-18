Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с советником Президента Румынии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с советником Президента Румынии по вопросам национальной безопасности Мариусом-Габриэлем Лазуркой были обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией, а также вопросы региональной безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, в ходе встречи стороны подчеркнули, что осуществленные за последние годы взаимные визиты на высоком уровне и интенсивный политический диалог внесли важный вклад в развитие двусторонних отношений стран. Была отмечена значимость деятельности Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Румынии с точки зрения расширения взаимодействия.

На встрече было констатировано, что энергетическая сфера является одним из ключевых направлений азербайджано-румынского сотрудничества, а также рассмотрены возможности развития партнерства в области зеленой энергии и альтернативных источников энергии, наряду с традиционной энергетикой. Был обсужден существующий потенциал в направлении расширения сотрудничества в транспортно-коммуникационной, образовательной, фармацевтической и других сферах, а также поощрения взаимных инвестиций.

Д. Байрамов проинформировал о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане и привлек внимание к возможностям, созданным для инвесторов. В данном контексте шла речь о растущей роли Свободной экономической зоны Алят в качестве регионального торгового и логистического центра, и были отмечены возможности для деятельности румынских компаний на этой площадке.

Стороны подчеркнули важность взаимодействия в рамках международных организаций, в том числе в контексте сотрудничества с Европейским союзом.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам.