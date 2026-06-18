Совет нацбезопасности Турции обсудил ситуацию на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - На заседании Совета национальной безопасности Турции, состоявшемся в Анкаре, обсуждались, среди прочего, последние процессы, направленные на укрепление мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания Совета нацбезопасности под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе обсуждений участники также оценили работу, проделанную для устранения угрозы терроризма в регионе.

"Еще раз подтверждено твердое намерение освободить страну и соседние государства от тяжелого бремени терроризма, включая террористические организации РПК, ИГИЛ и ФЕТО, представляющие угрозу для Турции", - говорится в заявлении Совета.

В контексте ситуации в Восточном Средиземноморье была вновь подтверждена приверженность Турции как государства-гаранта по Кипру политике, направленной на обеспечение безопасности и благополучия турок-киприотов. Участники встречи выразили единую позицию относительно важности предотвращения попыток, которые могли бы нанести ущерб правам и интересам Турецкой Республики Северного Кипра, а также шагов, направленных на нарушение существующей мирной обстановки в Восточном Средиземноморье.

На заседании также была обсуждена ситуация вокруг Ирана.

Было выражено удовлетворение достигнутыми договоренностями между Тегераном и Вашингтоном, а также подчеркнута важность демонстрации решительной позиции против попыток, направленных на срыв процесса диалога.

В заявлении отмечается, что Анкара готова активно вносить вклад в усилия, направленные на обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе.

Касаясь ситуации в Украине, Совет национальной безопасности Турции призвал все стороны предпринять неотложные шаги для установления справедливого и устойчивого мира, с целью предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и его распространения на соседние регионы, особенно на бассейн Черного моря.