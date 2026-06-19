Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана значительно выросло

БАКУ/Trend/ - В январе-мае текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 20 миллиардов 788 миллионов долларов США.

Согласно отчету Государственного таможенного комитета, это на 178 миллионов долларов или на 0,8 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период экспорт составил 13 миллиардов 970 миллионов долларов США, а импорт — 6 миллиардов 818 миллионов долларов США. Таким образом, за последний год экспорт вырос на 2 миллиарда 969 миллионов долларов или на 27 процентов, а импорт сократился на 3 миллиарда 147 миллионов долларов или на 31,6 процента.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 7 миллиардов 152 миллионов долларов, что в годовом исчислении больше на 6 миллиардов 116 миллионов долларов или в 6,9 раза.