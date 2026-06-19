Правильное управление водными ресурсами — одно из ключевых условий устойчивого развития — Ильхам Байрамов

ШАМКИР /Trend/ - На сектор сельского хозяйства приходится 70–75% общего потребления воды в стране, поэтому правильное управление водными ресурсами является одним из ключевых условий как аграрного развития, так и экономической устойчивости.

Об этом сказал заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Ильхам Байрамов в ходе регионального совещания по Газах-Товузскому экономическому району, посвящённого обсуждению «Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной продукции и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, одной из главных целей новой Государственной программы является переход к интенсивному сельскому хозяйству, создающему высокую добавленную стоимость. В документе предусмотрены меры по повышению производительности, росту доходности аграрного сектора и улучшению благосостояния сельского населения. В этом направлении будут применяться различные механизмы государственной поддержки и льгот.

И. Байрамов отметил, что местные органы власти должны усилить работу по информированию фермеров и оказывать практическую поддержку, чтобы семейные аграрные хозяйства могли эффективно пользоваться этими возможностями.

Он подчеркнул, что Газах-Товузский экономический район обладает значительным аграрным потенциалом. В Агстафинском, Гедабейском, Газахском, Шамкирском и Товузском районах основными направлениями являются виноградарство, картофелеводство, зерновое хозяйство и животноводство. Устойчивое развитие этих отраслей напрямую зависит от надёжного водоснабжения, поддержания оросительных сетей в рабочем состоянии и рационального использования водных ресурсов.

По его словам, Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана совместно с профильными структурами проводит работы по повышению эффективности эксплуатации водохозяйственных объектов. В настоящее время в Газах-Товузском экономическом районе насчитывается 123 157 гектаров орошаемых земель. Водохозяйственная инфраструктура региона включает более 3 957 км оросительных сетей, 3 223 гидротехнических сооружения, 1 839 субартезианских скважин и 81 насосную станцию. В текущем году около 98,6 тыс. сельхозпроизводителей обеспечены водой для орошения и других нужд.

В 2025 году в регионе 7,2 км каналов облицованы бетоном, капитально отремонтированы 30 субартезианских скважин. В рамках текущего ремонта проведены работы на 549 скважинах, 9 насосных станциях и 201 гидротехническом сооружении. Очищены 1,875 млн кубометров каналов и около 4 тыс. кубометров коллекторно-дренажных сетей. В результате повышается надёжность оросительных систем, сокращаются потери воды и улучшается стабильность водоснабжения фермеров.

Отметим, что региональные совещания охватывают Мильско-Муганский, Горно-Ширванский, Гянджа-Дашкесанский, Карабахский, Восточно-Зангезурский и другие экономические районы. Эти встречи проводятся поэтапно в целях исполнения поручений, данных на совещании по вопросам сельского хозяйства под председательством Президента Ильхама Алиева 25 мая, а также для обеспечения координированной и эффективной реализации Государственной программы в регионах.