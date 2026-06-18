Управление ИИ должно основываться на принципах прав человека - Амина Буаяш

БАКУ/ Trend/ - Развитие искусственного интеллекта и других новых технологий должно осуществляться на основе принципов защиты фундаментальных прав и свобод человека.

Об этом заявила председатель Глобального альянса национальных институтов по правам человека Амина Буаяш в видеообращении к Международному Бакинскому саммиту омбудсменов на тему «Права человека в эпоху искусственного интеллекта: возможности, риски и ответственность», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Она отметила, что основной целью технологического развития должно быть не углубление существующего неравенства, а служение благополучию всех людей.

«Мы хотим, чтобы инновации и технологии приносили пользу всем и повсюду, не усугубляли существующее неравенство и не нарушали фундаментальные права и свободы человека», — подчеркнула А. Буаяш.

По её словам, роль национальных институтов по правам человека возрастает в условиях цифровой трансформации и стремительного развития новых технологий.

«Институты по правам человека играют важную роль в том, чтобы права человека оставались в центре цифровой трансформации и внедрения новых технологий. Вызовы, создаваемые искусственным интеллектом, не ограничиваются государственными границами, и их решение требует международного сотрудничества.

Для эффективного реагирования на эти вызовы необходимо сотрудничество между правительствами, международными организациями, национальными институтами по правам человека и другими партнёрами. Системы искусственного интеллекта требуют механизмов управления, основанных на международном праве в области прав человека», — добавила она.

В завершение своего выступления председатель Глобального альянса национальных институтов по правам человека поблагодарила омбудсмена Азербайджана за организацию международного саммита и подчеркнула, что мероприятие внесёт важный вклад в обсуждение глобальных приоритетов, связанных с влиянием искусственного интеллекта на права человека.