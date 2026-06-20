В иранской провинции Илам вырастет потенциал производства солнечной электроэнергии

БАКУ/ Trend/ - До конца лета в провинции Илам, расположенной на западе Ирана, планируется увеличить потенциал производства электроэнергии солнечными электростанциями в 15 раз.

Об этом на мероприятии по случаю ввода в эксплуатацию солнечной электростанции "Довал Монири" мощностью 6,4 мегаватта в провинции Илам заявил заместитель министра энергетики Ирана Яздан Резаи. В мероприятии также принял участие вице-президент Ирана Мохаммад Джафар Гаимпанах.

По его словам, с момента прихода к власти нынешнего правительства Ирана (август 2024 года) потенциал производства электроэнергии солнечными электростанциями в провинции Илам увеличился в 7,5 раз.

"До конца текущего иранского года (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) были приложены усилия для увеличения производственного потенциала электростанций на возобновляемых источниках энергии в провинции Илам в 100 раз. В то же время после начала деятельности нынешнего правительства потребление электроэнергии в провинции Илам снизилось на 9 процентов. Ожидается, что в летний период потребление электроэнергии сократится как минимум на 3 процента", — отметил он.

Выступая на мероприятии, вице-президент Ирана Мохаммад Джафар Гаимпанах сообщил, что за период деятельности нынешнего правительства Ирана к настоящему времени в общей сложности были введены в эксплуатацию солнечные электростанции мощностью 5 тысяч мегаватт. Ожидается, что до августа к этому объему добавится еще 5 тысяч мегаватт.

Отметим, что на строительство солнечной электростанции "Довал Монири" было затрачено 1,8 триллиона риалов (около 1,37 миллиона долларов). Эта станция способна производить более 1,08 тысячи мегаватт-часов электроэнергии в год.

Добавим, что в последние годы Иран проявляет большой интерес к использованию возобновляемых источников энергии, главным образом солнечных электростанций, с целью устранения дефицита электроэнергии, который возникает в основном в летний сезон. В связи с этим для частного сектора создаются различные возможности.