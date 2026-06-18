На ежегодном заседании Группы ИБР представлена информация о стратегии Азербайджана в сфере ИИ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ — На 51-м ежегодном заседании Группы Исламского банка развития в Баку представлена информация о стратегии Азербайджана в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов выступил на панельной дискуссии на тему «Использование потенциала искусственного интеллекта для развития региональных цифровых экономик».

«Заместитель министра отметил, что искусственный интеллект создает важные возможности для наших стран с точки зрения укрепления экономики, повышения качества услуг и содействия дальнейшему сближению в регионе. В своем выступлении Самеддин Асадов проинформировал о конкретных шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении формирования национальной экосистемы искусственного интеллекта, и подчеркнул, что принятые стратегические документы представляют собой единую дорожную карту. В то же время он отметил, что в Азербайджане искусственный интеллект рассматривается как неотъемлемая часть более масштабного процесса цифровой трансформации и построения экономики, основанной на инновациях. Региональное сотрудничество в этих процессах имеет особое значение, и в этом контексте на первый план выходит роль Исламского банка развития как объединяющей платформы. Наиболее эффективным подходом для государств-членов является расширение регионального сотрудничества.

Заместитель министра также подчеркнул, что Азербайджан поддерживает диалог по вопросам совместных цифровых платформ и управления системами искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.