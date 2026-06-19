Джейхун Байрамов провел обсуждения с послом Германии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с послом Германии в Азербайджане Ральфом Хорлеманном в связи с завершением его дипломатической деятельности в нашей стране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел.

Согласно информации, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией. Подчеркивалась важность развития политического диалога, торгово-экономических связей, сотрудничества в сферах энергетической безопасности, зеленой энергии, транспорта и коммуникаций, образования, здравоохранения и культурно-гуманитарной сфере.

Стороны, отметив вклад взаимных визитов и контактов на высоком уровне между Азербайджаном и Германией в развитие отношений, обсудили существующий потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества. В этом контексте было доведено до внимания значение стимулирования связей между бизнес-кругами Азербайджана и Германии.

На встрече также обсуждались текущая ситуация в регионе в постконфликтный период, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также восстановительные и реконструкционные работы, проводимые на наших освобожденных от оккупации территориях.

В ходе беседы отмечался вклад результатов, достигнутых в рамках COP29 под председательством Азербайджана, в продвижение климатической повестки дня, а также рассмотрены возможности сотрудничества в сферах зеленого перехода и возобновляемых источников энергии.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.