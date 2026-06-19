Узбекистан и ЕС обсудили сотрудничество в сфере цифровой трансформации

БАКУ /Trend/ - Министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов провёл переговоры с главой отдела Центральной Азии и Афганистана Генерального директората Европейской комиссии по международному сотрудничеству (DG INTPA) Шарлоттой Адриан, а также с представителями Делегации Европейского союза в Узбекистане.

В ходе встречи стороны обсудили расширение взаимодействия между Узбекистаном и ЕС в области цифровой трансформации, развития телекоммуникационной инфраструктуры и внедрения современных коммуникационных услуг в отдалённых районах страны.

Особое внимание было уделено реализации регионального проекта в рамках инициативы ЕС Global Gateway, направленного на развитие телекоммуникаций в труднодоступных районах Центральной Азии и Узбекистана.

Стороны также рассмотрели пути повышения эффективности проекта, совершенствования его механизмов, координации финансовых и технических вопросов, а также ускорения практического внедрения.

Кроме того, участники обменялись мнениями по вопросам развития цифровой инфраструктуры, спутниковой связи и углубления региональной цифровой интеграции между Европейским союзом и Узбекистаном.