Ненефтяной сектор Азербайджана стал главным драйвером инвестиционной привлекательности — Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Ненефтяной сектор Азербайджана стал главным драйвером инвестиционной привлекательности.

Об этом в рамках прошедшей в Баку пресс-конференции, посвященной итогам Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития (ИБР) 2026 года, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, в рамках мероприятия была организована сессия «Azerbaijan Investment Outlook», на которой международным участникам представили экономические и инвестиционные возможности Азербайджана. Данные презентации опираются на стратегические направления, отраженные в документах национальных экономических приоритетов страны.

М. Джаббаров отметил в своем выступлении, что основное внимание сосредоточено на развитии ненефтегазовой экономики, и за последние 5–6 лет этот сектор стал главным двигателем экономического роста в республике.

По словам министра, инвестиционные возможности охватывают следующие ключевые сферы: производство в ненефтяной промышленности; горнодобывающую отрасль и критические минералы; сельское хозяйство и агропереработку; транспорт и логистику.

Он отметил стратегическую важность транспортно-логистической сферы, добавив, что государство проводит последовательную политику по расширению транспортной инфраструктуры.

Министр также указал, что важное место в инвестиционной привлекательности занимает туристический сектор. По его словам, прошедшее мероприятие имело большое значение с точки зрения демонстрации туристического потенциала Азербайджана на международном уровне.

«Политическая и макроэкономическая стабильность Азербайджана, его стратегическое географическое положение, низкий государственный долг, высокие и устойчивые валютные резервы, а также положительные оценки со стороны международных рейтинговых агентств являются основными факторами, повышающими инвестиционную привлекательность. Вся эта информация была доведена до международных инвесторов, финансовых институтов и участников встреч. При этом азербайджанский частный сектор играет активную роль в представлении данных возможностей», - сказал он.