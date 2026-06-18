Азербайджан приближается к этапу серьезного экономического прорыва - председатель Группы ИБР

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан представляет собой многогранный пример прогресса, и страна уверенно приближается к этапу мощного экономического прорыва.

Об этом председатель Группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер заявил на панельной сессии, организованной в рамках 51-го Ежегодного заседания Группы ИБР, сообщает корреспондент Trend.

Мухаммад Сулейман Аль-Джассер подчеркнул, что все позитивные отзывы об Азербайджане и его столице позволяют гостям города прочувствовать его особую, созидательную атмосферу.

Он отметил, что Баку является стратегическим хабом Евразии, играющим роль моста между Севером и Югом, Востоком и Западом. По его словам, это наглядно демонстрирует, что развитие невозможно в изоляции и требует тесных связей с соседними государствами.

Глава ИБР напомнил, что в мире существует ряд государств, не имеющих выхода к морю (и даже так называемых государств без моря второго порядка, окруженных такими же странами), которые, несмотря на экономические вызовы, находят альтернативные пути развития.

«Во время своего недавнего визита в Баку я посетил Свободную экономическую зону Алят и ознакомился со строительством там аэропорта. Данная инфраструктура нацелена на расширение экспортно-импортных возможностей страны. Подобные проекты позволяют частично компенсировать логистические трудности государств, не имеющих прямого выхода к мировому океану», — сказал Мухаммад Сулейман Аль-Джассер.

Он также добавил, что масштабная модернизация Баку легко заметна каждому, кто приезжает в столицу Азербайджана.