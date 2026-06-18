Прочный мир на Южном Кавказе откроет новые возможности для торговли и взаимосвязанности – посол Великобритании

БАКУ /Trend/ - Впервые за целое поколение появилась реальная перспектива достижения прочного мира в регионе Южного Кавказа.

Об этом заявил новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман в ходе приема по случаю официального дня рождения Короля Карла III, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Мир откроет новые возможности для торговли, инвестиций и взаимосвязанности во всем регионе. Сейчас задача состоит в том, чтобы сделать мир необратимым», — подчеркнул посол Норман.

Говоря о трансформации страны с того периода, когда его семья впервые посетила Баку в 1999 году, дипломат охарактеризовал современную республику как динамичную, современную и глобально интегрированную, переживающую момент реальных возможностей.

«Мне выпала честь опираться на более чем три десятилетия сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном, которое сейчас переросло в стратегическое партнерство. Наши отношения, конечно, начались с энергетики. Новаторские инвестиции BP помогли сформировать современную экономическую историю Азербайджана, и мы продолжаем развивать этот сильный старт. Однако наше партнерство простирается далеко за пределы энергетики», — отметил посол, добавив, что взаимодействие значительно расширилось в сферах авиации, инфраструктуры, финансов, искусственного интеллекта и прочного оборонного сотрудничества.

Кроме того, посол подчеркнул активное участие Великобритании в гуманитарных усилиях и постконфликтном восстановлении в регионе. «Мы гордимся нашей поддержкой разминирования в Карабахе, помогая сообществам восстанавливаться и развиваться», — отметил дипломат.

«Я настроен на то, чтобы партнерство между Великобританией и Азербайджаном росло как по своим амбициям, так и по влиянию», - сказал он.