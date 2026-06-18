Группа ИБР стремится сохранять статус партнера выбора - Мухаммад Аль-Джассер

БАКУ /Trend/ - Группа Исламского банка развития (ИБР) стремится сохранять статус партнера выбора.

Об этом заявил председатель Группы ИБР Мухаммад Аль-Джассер в рамках 14-го форума частного сектора Группы, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Мы хотим оставаться партнером выбора. Мы не приходим с заранее подготовленными моделями. Работа банка строится на обмене опытом и совместном поиске решений. Мы начинаем с того, на чем заканчивают страны. Мы садимся вместе, делимся знаниями и опытом, показываем, что сработало в одних странах и не сработало в других", - заявил он.

М. Аль-Джассер подчеркнул, что ключевым фактором развития является региональное сотрудничество.

"Страны должны работать со своими соседями и обеспечивать, чтобы их преимущества были взаимодополняющими и могли использоваться совместно. Отсутствие кооперации может привести к росту напряженности между странами", - сказал Аль-Джассер.

Он отметил, что экономическое развитие требует четкого планирования и взвешенного подхода.

"Развитие экономики требует здравого смысла и очень хорошего планирования. А также развитие должно охватывать социальные и инфраструктурные аспекты. Банк работает со странами самых разных регионов - от Южной Америки до Юго-Восточной Азии. Мы работаем с такими странами, как Суринам и Гайана, а также с Индонезией. Члены банка (57 стран) готовы делиться успешным опытом", - сказал он.

М.Аль-Джассер подчеркнул, что страны-участницы активно участвуют в совместной реализации проектов.

По его словам, банк способствует совместному финансированию проектов и обмену выгодами между государствами-членами.

"Мы объединяем страны для совместной реализации проектов и даже разделения выгод, которые получает один из членов, с другими членами. Интеграция означает не только строительство инфраструктуры, но и обмен ценностями и выгодами.

Устойчивое развитие невозможно без широкого распределения благ. Процветание не может быть устойчивым, если оно остается в рамках одной группы. Чем шире распределено процветание, тем оно устойчивее", - сказал М.Аль-Джассер.

Глава ИБР добавил, что опыт и работа банка играют ключевую роль в поддержке интеграционных процессов между странами.