Ялчин Рафиев провел обсуждения с исполнительным директором IGAD (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев встретился с исполнительным директором Межправительственного органа по вопросам развития (IGAD) Воркнехом Гебейеху Негево.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, в ходе встречи стороны подчеркнули значимость взаимных визитов и институциональных механизмов для поддержания устойчивого политического диалога между Азербайджаном и государствами Африки, входящими в IGAD.

Также состоялся обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества между Азербайджаном и IGAD в политической, экономической сферах, в областях образования, здравоохранения, климата, государственных услуг, транспорта и коммуникаций, а также по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.