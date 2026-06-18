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Ялчин Рафиев провел обсуждения с исполнительным директором IGAD (ФОТО)

Политика Материалы 18 июня 2026 21:06 (UTC +04:00)
Ялчин Рафиев провел обсуждения с исполнительным директором IGAD (ФОТО)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев встретился с исполнительным директором Межправительственного органа по вопросам развития (IGAD) Воркнехом Гебейеху Негево.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, в ходе встречи стороны подчеркнули значимость взаимных визитов и институциональных механизмов для поддержания устойчивого политического диалога между Азербайджаном и государствами Африки, входящими в IGAD.

Также состоялся обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества между Азербайджаном и IGAD в политической, экономической сферах, в областях образования, здравоохранения, климата, государственных услуг, транспорта и коммуникаций, а также по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ялчин Рафиев провел обсуждения с исполнительным директором IGAD (ФОТО)
Ялчин Рафиев провел обсуждения с исполнительным директором IGAD (ФОТО)
Ялчин Рафиев провел обсуждения с исполнительным директором IGAD (ФОТО)
Ялчин Рафиев провел обсуждения с исполнительным директором IGAD (ФОТО)
Ялчин Рафиев провел обсуждения с исполнительным директором IGAD (ФОТО)
Ялчин Рафиев провел обсуждения с исполнительным директором IGAD (ФОТО)
Ялчин Рафиев провел обсуждения с исполнительным директором IGAD (ФОТО)
Ялчин Рафиев провел обсуждения с исполнительным директором IGAD (ФОТО)

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