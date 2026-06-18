95 лет служения музыке - концерт оркестра имени Саида Рустамова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку с большим успехом состоялся очередной концерт Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова. Вечер, посвящённый творчеству выдающихся представителей национальной музыкальной культуры, собрал полный зал и нашел благодарный отклик в сердцах слушателей, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Этот концерт вошел в цикл мероприятий, приуроченных к 95-летию знаменитого коллектива. Проект призван показать его масштабную творческую деятельность, открыть для молодого поколения богатство национального музыкального наследия и подарить слушателям минуты прекрасного и настоящий праздник высокого искусства.

Под управлением лауреата Президентской премии дирижёра Мустафы Ашурова, оркестр представил богатую и разнообразную программу из произведений национальной классики. В этот вечер на сцене звучала великолепная музыка прославленных азербайджанских композиторов - Саида Рустамова, Фикрета Амирова, Тофика Кулиева, Эльзы Ибрагимовой, Рамиза Миришли, Гаджи Ханмамедова, Октая Казими и Закира Багирова.

Настоящим украшением вечера стали выступления солистов, представивших разные поколения азербайджанской исполнительской школы. Своим мастерством зрителей покорили Вефа Везирова, Нисбет Садраева, Орхан Нуриев, Нурлана Абдуллаева, Эльвин Гасанзаде, Рияд Эйвазов, Гюнай Имамвердиева, Шаиг Асадов, Нармин Мирзоева, Абид Челебиев, Камал Нуриев, Мамед Наджафов, Эльнара Халилова и Бахтияр Кулиев. Каждый творческий номер подарил слушателям глубокие эмоции, подлинное эстетическое наслаждение и самые яркие впечатления.

Пройдя славный 95-летний путь, Оркестр народных инструментов имени Саида Рустамова и сегодня остается живым хранителем богатого культурного наследия. Преданно сохраняя, развивая и прославляя великие традиции азербайджанского музыкального искусства, коллектив продолжает популяризировать культуру своего народа, как в родной стране, так и за ее пределами.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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