Внешний долг Ирана вырос

БАКУ/Trend/ - По состоянию на конец 10-го месяца прошедшего иранского года (20 января 2026 года) внешний долг Ирана увеличился на 13,2 процента по сравнению с концом аналогичного месяца предыдущего года (19 января 2025 года).

Об этом говорится в статистических данных Центрального банка Ирана.

Согласно статистике, на конец 10-го месяца прошлого года внешний долг Ирана составил 5 миллиардов 40 миллионов долларов. В то время как на конец аналогичного месяца предыдущего года внешний долг Ирана составлял 4 миллиарда 450 миллионов долларов.

Как отмечается в статистике, из общего объема внешнего долга 3 миллиарда 230 миллионов долларов приходится на краткосрочные обязательства, а 1 миллиард 810 миллионов долларов - на долгосрочные.

В статистических данных также отмечается, что внешний долг Ирана в евро составляет примерно 4 миллиарда 300 миллионов евро. Из них 2 миллиарда 750 миллионов евро приходится на краткосрочные, а 1 миллиард 540 миллионов евро — на долгосрочные обязательства.

Отметим, что Иран предпочитает не брать внешние долги для целей развития своей экономики. В этом направлении страна проявляет заинтересованность в развитии крупных проектов за счет собственных средств и привлечения инвесторов.