Обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и АБИИ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 июня на встрече первого заместителя министра финансов Азербайджана Анара Керимова с делегацией во главе с гендиректором по госсектору Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Сяохон Ян были обсуждены проекты, реализуемые АБИИ в стране, а также возможности расширения сотрудничества в сферах инфраструктуры, транспорта и энергетики.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов.

Согласно информации, А. Керимов подчеркнул, что сформировавшееся с АБИИ партнерство играет важную роль в реализации приоритетов устойчивого экономического развития Азербайджана. Он отметил, что на сегодня банком выделена финансовая поддержка проектам, реализуемым в нашей стране в сферах энергетики, транспорта и возобновляемой энергетики.

Он отметил, что Многолетний инвестиционный портфель, подготавливаемый в рамках подписанного между Азербайджаном и АБИИ стратегического сотрудничества, позволит планировать инвестиции в инфраструктурную сферу на более системной и долгосрочной основе в соответствии с документом «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития».

В свою очередь, С. Ян отметила, что банк высоко оценивает результаты проектов, реализуемых в нашей стране. Она обратила внимание на заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, в частности, в направлениях устойчивой транспортной инфраструктуры, модернизации железных дорог, городской мобильности, портовой и логистической инфраструктуры, возобновляемой энергетики и «зеленого» финансирования.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по поводу очередных этапов проекта расширения Бакинского метрополитена, а также работ, проводимых по Бакинскому международному морскому торговому порту, и перспектив будущего сотрудничества.