В Иране выросла стоимость производства в свободных экономических зонах

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев прошедшего иранского года (21 марта 2025 года — 19 февраля 2026 года) стоимость производства в свободных экономических зонах Ирана выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (20 марта 2024 года — 18 февраля 2025 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономических дел и финансов Ирана.

Согласно информации, за 11 месяцев стоимость производства в свободных экономических зонах Ирана составила 4,26 квадриллиона риалов (примерно 3,17 миллиарда долларов США).

Отмечается, что на указанный период планировался объём производства в размере 4,8 квадриллиона риалов (примерно 3,56 миллиарда долларов США). Таким образом, план по стоимости производства был выполнен на 89%.

Согласно индексу экономических показателей, за 11 месяцев первое место заняла свободная экономическая зона Араз, второе — свободная экономическая зона Арванд, третье — свободная экономическая зона Энзели.

Следует отметить, что в Иране функционируют 18 свободных торговых зон и 48 специальных экономических зон. Планируется увеличить число специальных экономических зон до 79.