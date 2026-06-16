В Иране назвали объем импорта товаров в период войны

БАКУ /Trend/ — В период войны США и Израиля против Ирана с 28 февраля по 7 апреля 2026 года объем импорта товаров в Иран составил 4,7 млн тонн на сумму 4,6 млрд долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра экономики и финансов Ирана и глава Таможенной администрации страны Форуд Асгари.

По его словам, из общего объема импортированных товаров 3 млн тонн пришлись на товары первой необходимости.

Асгари отметил, что за указанный период в страну также были импортированы лекарственные препараты на сумму 231 млн долларов.

Представитель таможенной службы сообщил, что за тот же период Иран экспортировал 8,75 млн тонн ненефтяной продукции на сумму 3,04 млрд долларов.

Заместитель министра добавил, что объем внешнего транзита через территорию Ирана за указанный период составил 1,4 млн тонн.