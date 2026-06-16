В Азербайджане вырос объем транзакций, проведенных в AZIPS

БАКУ /Trend/ - В апреле текущего года объем транзакций, проведенных в Национальной системе расчетов в режиме реального времени (AZIPS) Азербайджана, превысил 75,974 миллиарда манатов, а количество - 201,1 тысячи.

Об этом говорится в статистическом бюллетене, опубликованном Центральным банком Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с показателями того же месяца 2025 года объем транзакций, проведенных в этой системе, увеличился более чем на 5,004 миллиарда манатов или на 7%, а количество - на 7,7 тысячи единиц или на 4%.

В апреле прошлого года объем транзакций через AZIPS превысил 70,970 миллиарда манатов, а количество превысило 193,4 тысячи.

По состоянию на конец апреля количество платежных карт, находящихся в обращении в системах банков и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 108 тысячу единиц и составило 22 миллиона 518 тысяч карт.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 9%.

"Количество дебетных карт увеличилось на 11%, тогда как количество кредитных карт снизилось на 11%. Рост числа платежных карт оказал положительное влияние на объем безналичных платежей. Так, с начала года объем внутренних безналичных операций увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле 2026 года объем внутренних безналичных платежей, осуществленных с использованием карт, составил 9,094 миллиарда манатов. Из них 7,969 миллиарда манатов пришлось на электронную коммерцию", - передает банк.