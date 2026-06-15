В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю Дня национального спасения (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны, в азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий, посвященных 15 Июня – Дню национального спасения.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

В рамках мероприятий военнослужащие посетили центры и музеи Гейдара Алиева, воздвигнутые на территории республики памятники Общенациональному лидеру азербайджанского народа, посмотрели фильмы, повествующие о его славном жизненном пути и деятельности. С личным составом были проведены просветительские беседы, посвященные Дню национального спасения – знаменательной дате, золотыми буквами вписанной в историю Азербайджана, были организованы различные культурно-массовые мероприятия.

В ходе выступлений отмечалось, что возвращение Общенационального лидера Гейдара Алиева к политической власти ознаменовало начало нового этапа в развитии Азербайджана. Подчеркивалось, что идеи Общенационального лидера и его политический курс, направленный на всестороннее развитие страны, в настоящее время успешно претворяются в жизнь и продолжаются Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

В ходе мероприятий было отмечено историческое значение Победы, одержанной в Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, а также полного восстановления территориальной целостности страны после антитеррористической операции, проведенной в Карабахском экономическом районе.

Затем военнослужащие, отличившиеся на службе, были награждены почетными грамотами.

В художественной части мероприятий личному составу были представлены концертные программы, посвященные Дню национального спасения.