Требования Ирана доведены до пакистанской стороны — Багаи

Иран Материалы 11 апреля 2026 17:07 (UTC +04:00)
Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Требования Ирана, основанные на его предложениях из 10 пунктов относительно переговоров между Ираном и США, доведены до сведения пакистанской стороны.

Как сообщает Trend, об этом в заявлении для иранской прессы в Исламабаде сказал пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи.

По словам представителя МИД, визит делегации во главе со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом в Исламабад можно считать своего рода началом переговоров.

Багаи сообщил, что в настоящее время между иранской и пакистанской сторонами продолжаются дискуссии и ведется обмен мнениями. Представитель министерства добавил, что для иранской стороны крайне важно заявить о своей позиции без каких-либо двусмысленностей.

Стоит отметить, что война между США, Израилем и Ираном длилась 41 день. При посредничестве Пакистана между сторонами было объявлено двухнедельное прекращение огня.

Ожидается, что переговоры между США и Ираном состоятся в Исламабаде в ближайшие часы.

