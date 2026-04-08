Иран и Пакистан обсудили случаи нарушения режима прекращения огня

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейид Аббас Арагчи и командующий армией Пакистана генерал Асим Мунир обсудили случаи нарушения Израилем режима прекращения огня в Иране и Ливане.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Ирана.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Ирана Сейид Аббас Арагчи поприветствовал конструктивную роль Пакистана в деле прекращения войны и укрепления мира и стабильности в регионе.

Стороны отметили телефонный разговор между премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, подчеркнув важность продолжения координации в связи с договоренностями, достигнутыми в ходе этой беседы.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли Верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли.

7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном прекращении огня сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможностей для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана. Одним из ключевых моментов является обязательство Ирана вновь открыть Ормузский пролив для глобального судоходства; в то же время стороны, прекратив атаки, готовятся к переговорам.