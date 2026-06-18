ИИ не может заменить человеческий фактор в правосудии - Фархад Абдуллаев

БАКУ/ Trend/ - Технологии искусственного интеллекта (ИИ), хотя и создают широкие возможности для совершенствования деятельности судебной системы, не могут полностью заменить человеческий фактор.

Об этом заявил председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев на Международном Бакинском саммите омбудсменов на тему «Права человека в эпоху искусственного интеллекта: возможности, риски и ответственность», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что ИИ может быть полезным инструментом с точки зрения систематизации судебной практики, анализа баз правовых данных и повышения доступности судебных услуг.

Вместе с тем Ф. Абдуллаев подчеркнул, что сущность правосудия не ограничивается лишь техническими процедурами.

«В его основе лежат правовое мышление, совесть, внутреннее убеждение и правильная оценка сущности прав человека. Поэтому искусственный интеллект не может полностью заменить судейское усмотрение и человеческий фактор», — заявил он.

Председатель Конституционного суда добавил, что наряду с развитием искусственного интеллекта возникают новые правовые вызовы, связанные с защитой персональных данных, алгоритмической дискриминацией, цифровым контролем и защитой фундаментальных прав.

По словам Ф. Абдуллаева, одной из ключевых задач современных правовых систем является обеспечение баланса между технологическим развитием и фундаментальными правами человека.

Он также отметил, что международное сотрудничество в сфере правового регулирования искусственного интеллекта имеет особое значение, а глобальный характер цифровых технологий требует формирования единых правовых подходов и общих стандартов.

Ф. Абдуллаев сообщил, что «Стратегия искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы» определяет единое стратегическое видение развития этой сферы в стране.

Он отметил, что в стратегии в качестве ключевых приоритетов определены формирование экосистемы искусственного интеллекта, поощрение инноваций, укрепление кадрового потенциала, создание современной инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности, а также совершенствование этико-правовой базы.

Ф. Абдуллаев подчеркнул, что данный документ является не просто программой технологического развития.

"Стратегия является проявлением современной философии управления, основанной на защите прав человека, прозрачности, подотчетности и принципе человеческого контроля", — отметил он.

Председатель Конституционного суда заявил, что стратегия, обеспечивая интеграцию Азербайджана в глобальные процессы цифровой трансформации, создает прочную правовую и институциональную основу для ориентированного на человека, безопасного и ответственного развития искусственного интеллекта.

По его словам, ключевым критерием при внедрении технологий искусственного интеллекта является обеспечение приоритета прав человека, и каждый технологический механизм, влияющий на права человека, должен функционировать в соответствии с принципами законности, легитимной цели, пропорциональности и правовой определенности.