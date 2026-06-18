ITFC сосредоточится на росте с ведущей ролью частного сектора в Азербайджане – Анвар Нигматов (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Международная исламская корпорация торгового финансирования (ITFC) в следующем этапе сотрудничества с Азербайджаном будет уделять приоритетное внимание развитию с ведущей ролью частного сектора.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend старший менеджер по торговому финансированию для Турции и стран СНГ ITFC Анвар Нигматов на полях Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития в Баку.

Приоритетные сектора на следующем этапе сотрудничества

Нигматов отметил, что сотрудничество ITFC с Азербайджаном носит конструктивный характер и находится на стадии роста.

«Общий объем финансирования для Азербайджана составляет 103 млн долларов США и, как ожидается, будет расти в ближайшие годы. На сегодняшний день наше взаимодействие в Азербайджане было сосредоточено на поддержке торгового финансирования частного сектора и наращивании потенциала, особенно в сфере исламского финансирования. Следующий этап будет направлен на развитие с ведущей ролью частного сектора через партнерство с местными банками, использование кредитных линий и синдикаций, а также взаимодействие с государственными и государственно-участными структурами», — сказал он.

Он подчеркнул, что ключевыми секторами для расширения станут продовольственная безопасность, энергетика, обрабатывающая промышленность и малый и средний бизнес, что отражает как национальные приоритеты, так и глобальный портфель ITFC.

«Такие инструменты, как торговое финансирование на основе мурабаха, аккредитивы (документарные кредиты) и подтверждение аккредитивов, а также структурированные решения будут приобретать все большее значение, особенно с учетом недавних инициатив Азербайджана по развитию исламского финансирования. Мы также видим растущую важность упрощения торговли. В целом наш курс направлен на интегрированные торговые решения, сочетающие финансирование с реальным развитием», — добавил Нигматов.

Среднесрочные потребности стран СНГ в торговом финансировании

Старший менеджер ITFC отметил, что экономики стран СНГ сталкиваются с растущими потребностями в торговом финансировании, обусловленными перестройкой цепочек поставок и изменением торговых маршрутов.

«Доступ к финансированию по-прежнему остаётся критическим ограничением, особенно для МСП и трансграничных операций. Глобальные оценки указывают на значительный разрыв в торговом финансировании, который непропорционально затрагивает развивающиеся рынки. В регионе СНГ основные пробелы ожидаются в финансировании оборотного капитала, инструментах снижения рисков и экспортном финансировании. Также наблюдается нехватка долгосрочного финансирования для торговой инфраструктуры и логистики. МСП остаются недостаточно обслуженными: для них характерны высокие показатели отказов и ограниченный доступ к международным банковским сетям. ITFC видит возможность в преодолении этих разрывов через партнёрство с правительствами, корпорациями и местными банками», — пояснил он.

Роль ITFC в укреплении Среднего коридора

Нигматов отметил, что ITFC может сыграть катализирующую роль в соединении инфраструктурных проектов с реальными торговыми потоками вдоль Среднего коридора.

«Хотя инвестиции в инфраструктуру имеют ключевое значение, торговое финансирование критически важно для того, чтобы бизнес мог использовать эти маршруты. ITFC содействует этому через кредитные линии торгового финансирования, синдикации и решения по оборотному капиталу для пользователей коридора. Эффект этих инструментов усиливается, когда они дополняются «мягким» компонентом — таким как техническая помощь в сфере торговли и программы развития торговли, которые ITFC реализует для партнёров и стран. С точки зрения инноваций ITFC всё активнее использует мобилизацию ресурсов, модели софинансирования, а в отдельных случаях — смешанное финансирование. ITFC может способствовать повышению коммерческой жизнеспособности коридора и его инклюзивности, особенно для МСП», — добавил он.

Укрепление торговой связности между Турцией и странами СНГ

Старший менеджер ITFC отметил, что Турция играет центральную роль в качестве регионального торгового хаба, соединяющего рынки СНГ с глобальными цепочками поставок.

«ITFC уже предоставила значительное финансирование в Турции для поддержки экспортно-ориентированных МСП. В дальнейшем мы намерены укреплять трансграничные торговые потоки между Турцией и странами СНГ через банковские партнёрства. Это включает кредитные линии торгового финансирования, синдикации и услуги по подтверждению аккредитивов. На региональном уровне такие инициативы, как Trade Connect Central Asia+ (TCCA+), предоставляют платформу для сотрудничества между Турцией и регионом. Хотя основная цель TCCA+ — Центральная Азия и Азербайджан, ITFC будет привлекать Турцию к реализации мероприятий в рамках этой инициативы, непосредственно связанных с торговлей», — сказал он.

Нигматов отметил, что эти программы направлены на развитие торгового сотрудничества, снижение торговых издержек и укрепление связности.

«Мы также видим потенциал для более широкого взаимодействия с международными партнёрами для масштабирования этих усилий», — добавил он.

Новые программы торгового финансирования для региона СНГ и Азербайджана

Нигматов отметил, что в перспективе ITFC сосредоточена на комплексных торговых решениях для поддержки устойчивости и роста.

«Это включает расширение финансирования для МСП через банки-партнёры в сочетании с программами наращивания потенциала. Мы также продвигаем инициативы по внедрению безбумажных систем и повышению эффективности цепочек поставок. Укрепление цепочек поставок продовольствия и энергетики остаётся одним из ключевых приоритетов. Кроме того, ITFC работает над совершенствованием механизмов распределения рисков и мобилизации ресурсов для привлечения частного капитала. Региональные программы, такие как TCCA+, продолжат поддерживать трансграничную торговлю и развитие цепочек добавленной стоимости. В целом наша стратегия заключается в сочетании финансирования, партнёрств и развития торговли для обеспечения устойчивого роста торговли», — сказал старший менеджер ITFC.

Он напомнил, что с 2024 года ITFC возобновила деятельность по кредитным линиям в Азербайджане, где уже установлены партнёрства с двумя местными банками для поддержки потребностей частного сектора в торговом финансировании, особенно МСП.

«ITFC предоставила по 10 млн долларов США Rabitabank и Turanbank, направленных на обеспечение доступа МСП к инструментам торгового финансирования. Мы планируем расширить сотрудничество с другими банками, что, как ожидается, ещё больше облегчит торговые потоки», — заключил Нигматов.