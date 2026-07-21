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Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бельгии с национальным праздником

Политика Новость 21 июля 2026 11:38 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бельгии с национальным праздником
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Эльвин Ахмад
Эльвин Ахмад
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бельгии Филиппу.

Письмо опубликовано на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана. В письме отмечается:

"Ваше Величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Королевства Бельгия.

В этот знаменательный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю бельгийскому народу постоянного благополучия и процветания".

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