Обсуждены вопросы сотрудничества Министерства экономики Азербайджана с МВФ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы сотрудничества Министерства экономики Азербайджана с Международным валютным фондом (МВФ).

Обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра экономики Азербайджана Самеда Баширлы с руководителем миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордон.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

На встрече были обсуждены экономические прогнозы на текущий и среднесрочный период, структурные реформы и меры, реализуемые в направлении диверсификации экономики Азербайджана, деятельность Министерства экономики в этой сфере, а также реформы, проводимые в области налоговой политики и налогового администрирования.

Было отмечено, что в целях развития предпринимательства в стране расширяются механизмы государственной поддержки и внедряются новые инструменты, предоставлена информация об инвестиционной политике в ненефтегазовом секторе, отмечены возможности партнерства с международными финансовыми институтами.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.