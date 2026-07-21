В географии автомобильных перевозок нет серьезных изменений - ABADA

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в географии автомобильных перевозок не наблюдается серьезных изменений или проблем.

Об этом заявил журналистам генеральный секретарь Азербайджанской ассоциации международных автомобильных перевозчиков (ABADA) Кянан Гурбанов, передает корреспондент Trend.

По его словам, основные проблемы при перевозках, осуществляемых через Иран, были связаны в большей степени с грузовладельцами, экспедиторскими компаниями, производителями, экспортерами сырья и импортерами продукции.

«Из-за проблем, возникших в порту Бендер-Аббас, грузовладельцы и экспедиторские компании могут понести определенные убытки. В то же время трудности испытывают производители, экспортеры сырья и импортеры продукции. Однако непосредственно в сфере автомобильных перевозок серьезных проблем не наблюдалось», - отметил К.Гурбанов.

Генеральный секретарь ABADA отметил, что деятельность азербайджанских перевозчиков в основном ограничивается приграничными районами Ирана:

«Азербайджанские перевозчики в основном принимают грузы через погранично-пропускные пункты Билясувар и Астара и перевозят их транзитом в Россию. Примерно 80 процентов наших перевозчиков, действующих в иранском направлении, работают именно по этому маршруту».

К.Гурбанов подчеркнул, что азербайджанские перевозчики не ведут масштабной деятельности во внутренних регионах Ирана и в направлении Персидского залива.

«Основная причина этого - высокие налоги и сборы, применяемые в Иране. Поскольку перевозки экономически неэффективны, данная деятельность осуществляется в основном иранскими перевозчиками», - добавил он.

По словам официального представителя ABADA, в настоящее время в географии автомобильных перевозок нет серьезных изменений или проблем.

«Если не брать в расчет морские и железнодорожные перевозки, то в сфере автомобильного транспорта значительных проблем не возникало. Если бы мы сказали обратное, это не соответствовало бы действительности», - заявил К.Гурбанов.