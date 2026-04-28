В аграрном форуме в Баку примут участие министры из разных стран (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Ожидается, что в 19-й Азербайджанской международной выставке и форуме "Сельское хозяйство", которое пройдет в Баку 5-8 мая, примут участие министры из различных стран и подведомственные министерствам учреждения.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор Аграрного инновационного центра Анар Джафаров на пресс-конференции, посвященной 19-й Азербайджанской международной выставке и форуму "Сельское хозяйство".

"В рамках форума впервые будет организована конференция с совместным участием министров сельского хозяйства зарубежных стран. В этом году ожидается рекордное количество иностранных официальных представителей на выставках", - сообщил он.

Отметим, что с 5 по 8 мая в Бакинском Экспо-центре пройдут Caspian Agro Week - 19-я Азербайджанская международная выставка и форум "Сельское хозяйство", InterFood Azerbaijan - 31-я Азербайджанская международная выставка "Пищевая промышленность", а также Horeca Caspian - 14-я Каспийская международная выставка "Все для отелей, ресторанов и супермаркетов".