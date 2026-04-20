В Экономическом совете Азербайджана обсуждены будущие направления развития сельхоза

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Экономического совета Азербайджана, посвященное развитию аграрной сферы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров.

Под председательством премьер-министра Али Асадова были подробно обсуждены вопросы устойчивого развития аграрной сферы, включая текущее состояние и перспективы развития, увеличение производства в сельском хозяйстве, повышение урожайности, укрепление продовольственной безопасности, расширение аграрной торговли и экспорта, сохранение занятости в регионах, а также другие актуальные вопросы.

По обсуждаемому вопросу был заслушан подробный доклад министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова.

Члены Экономического совета и приглашенные на заседание выступили по представленным вопросам.

По итогам заседания были приняты решения, касающиеся развития аграрной сферы, и даны соответствующие поручения соответствующим органам.