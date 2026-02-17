В Баку проходит учебный курс НАТО (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках Программы "Партнерство ради мира" на 2026 год между Министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО в Баку проводится учебный курс "Инициатива по обеспечению совместимости возможностей партнёрских стран – 2026".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на информацию Министерства обороны.

"Сначала слушателям курса, организованного в Институте военного управления Национального университета обороны, была представлена подробная информация о теме, сценарии и поставленных задачах.

Данный курс, имеющий важное значение с точки зрения развития международного военного сотрудничества, нацелен на повышение уровня взаимодействия и совместимости в ходе совместных учений, а также на расширение обмена опытом.

Отметим, что в учебном курсе принимают участие 28 представителей Азербайджана и 38 представителей государств-членов и партнеров НАТО", - говорится в информации ведомства.