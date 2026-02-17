Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Назначен директор - главный дирижер Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца

Социум Материалы 17 февраля 2026 14:31 (UTC +04:00)
Фото: Министерство культуры Азербайджана

Динара Захрабекова
БАКУ /Trend Life/ - Мустафа Ашуров назначен директором - главным дирижером Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Соответствующий приказ подписал министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, сообщили Trend Life в пресс-центре министерства культуры

Ранее Мустафа Ашуров работал в должности художественного руководителя и главного дирижера Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова при Международном центре мугама.

