ASK и Мусульманский торговый форум подписали меморандум о взаимопонимании

БАКУ/Trend/ - В рамках международных мероприятий, прошедших в священном городе Мекка, был подписан Меморандум о взаимопонимании о расширении сотрудничества между Азербайджанской конфедерацией предпринимателей (ASK) и действующим в Великобритании Мусульманским торговым форумом (Muslim Trade Forum).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на ASK.

"Документ подписали президент ASK Мамед Мусаев и председатель Мусульманского торгового форума Икбал Сакрани. После подписания меморандума состоялась встреча сторон, в ходе которой были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Президент ASK Мамед Мусаев отметил, что подписанный документ позволит выстроить более планомерное и системное взаимодействие между двумя организациями. Он сообщил, что ведётся соответствующая работа по организации визита Азербайджанской конфедерации предпринимателей в Великобританию в текущем году, особо подчеркнув значимость London Halal Forum", - говорится в информации.

Подчеркивается, что М. Мусаев также напомнил участие Азербайджана в форматах сотрудничества стран B6 и C8, подчеркнув, что взаимодействие в рамках этих платформ способствует расширению географии партнерства. Он добавил, что динамичное развитие форумов в сфере халяльной экономики и торговли создает основу для достижения более успешных результатов сотрудничества.

Согласно информации, руководитель Мусульманского торгового форума, в свою очередь, отметил важность формирования единой базы данных для эффективного выстраивания взаимодействия, подчеркнул значение исследовательского и целенаправленного подхода и предложил создать совместную рабочую группу в данном направлении.

"Отметим, что учрежденный в Великобритании Мусульманский торговый форум является одной из ведущих платформ, нацеленных на экономическое усиление мусульманского бизнес-сообщества, развитие связей между предпринимателями и продвижение международного сотрудничества.

Подписание меморандума выводит взаимодействие между ASK и Мусульманским торговым форумом на новый этап и открывает важные возможности для выхода азербайджанского бизнеса на рынки Великобритании и более широкие международные рынки", - передает конфедерация.