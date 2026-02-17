Учительница лицея İdrak в Баку, получившая огнестрельное ранение, выписана домой

БАКУ/Trend/ - Женщина 1997 года рождения, госпитализированная 6 февраля 2026 года в Клинический медицинский центр из лицея İdrak в Бинагадинском районе с помощью бригады скорой помощи, 16 февраля была выписана домой для продолжения амбулаторного лечения.

Об этом Trend сообщили в Клиническом медицинском центре.

Напомним, что ей была проведена операция по удалению инородного тела из шейной области. Сначала она проходила лечение в отделении реанимации, затем в отделении нейрохирургии.

Отметим, что 6 февраля около 09:10 ученик 10-го класса частного лицея «Идрак» Э.Ш. выстрелил из принадлежащего его отцу охотничьего ружья в учителя лицея - Шахлу Камилову, 1997 года рождения. В Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, проводится предварительное расследование.