Календарь Священного месяца Рамазан (Рамадан) - 2026: правила соблюдения поста (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В соответствии с фетвой Совета казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) первый день Священного месяца Рамазан (Рамадан) придется на 19 февраля. Праздник Ид-аль-Фитр, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамазан (Рамадан), придется на 20 марта. Даты начала месяца Рамазан (Рамадан) и праздника определены на основе подсчетов Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана.

В соответствии с календарем УМК, ночи Лейлят аль-Гадр приходятся с 18 на 19, с 20 на 21, с 22 на 23, и с 26 на 27 дни месяца Рамазан, то есть - с 8 на 9, с 10 на 11, с 12 на 13, и с 16 на 17 марта.​

Рамазан является священным для мусульман месяцем и его называют Венцом года, "Шахруллах" (месяц Аллаха) и "Зийафатуллах" (пир Аллаха). Именно в этот месяц Священный Коран стал снисходить на Пророка Мухаммеда (CAC). В этот месяц Аллах ниспосылает людям большие блага, прощает им их прегрешения, облагораживает и одаривает. Подобно тому, как дождь очищает землю от всякой пыли, так и месяц Рамазан очищает душу верующих от грехов.

Ниже представлена таблица поста для жителей Баку и пригородов.

Для жителей отдаленных от столицы городов время меняется от представленной таблицы (в минутах):

Агдам +11, Агдаш +10, Агсу +5, Агджабеди +10, Агстафа +18, Астара +4, Бабек + 18, Балакен +5, Бейлаган +10, Барда +11, Гёкчай +8, Гянджа +14, Гедабек +16, Горанбой +12, Горадиз +10, Гёкгёль +14, Гах +11, Газах +19, Газымаммед +4, Габала +8, Губа +5, Гусар +4, Джалилабад +6, Джабрайыл +12, Джульфа +18, Дашкесен +15, Евлах +11, Загатала +15, Зангилан +13, Зардаб +9, Исмайыллы +6, Имишли +7, Кельбаджар +15, Кюрдемир +6, Лачин +14, Лянкяран +5, Лерик +7, Масаллы +5, Мараза +3, Мингечевир +11, Нахчыван +18, Нефтчала +3, Огуз +11, Орудубад +16, Саатлы +6, Сабирабад +6, Сальян +4, Сиязен +3, Сумгайыт +1, Тертер +12, Товуз +16, Уджар +8, Физули +11, Ханкенди +13, Хачмаз +4, Шамахы +6, Шахбуз +18, Шеки +12, Шамкир +15, Шарур +18, Шуша +13, Шабран +4, Ширван +4, Ярдымлы +8 минут.

Как правильно соблюдается пост

Всевышний определил порядок соблюдения поста в течение благословенного месяца Рамазан. Соблюдение поста в месяце Рамазан обязательно для каждого сознательного, совершеннолетнего и способного поститься по шариату мусульманина.

Каждый день, после утреннего принятия пищи (имсак), перед тем, как начать пост необходимо произнести молитву (ниййет), также как и во время разговения (ифтара). О молитвах можно узнать из специальной религиозной литературы.

Открывать пост - ифтар желательно фиником, чистой водой, молоком или же чем-нибудь сладким. Ни в коем случае во время принятия пищи нельзя употреблять продукты, в которых есть свиное мясо или спиртные добавки. Нежелательно есть слишком плотно ни утром, ни вечером, это отягощает тело и вредно для здоровья. Желательно также накормить вечером тех, кто постился. Согласно хадису, тот, кто накормил вечером постившегося, получит такую же награду, как и тот, кто постился.

Ограничения и особенности во время поста

В период между утренним и вечерним намазом нельзя совершать некоторых действий:

1) Нельзя преднамеренно врать, клянясь именами Аллаха, пророков и имамов.

2) Нельзя есть и пить. Кроме того, ничего не должно поступать вовнутрь тела через естественные отверстия. Например, нельзя, чтобы вода зашла в ушное отверстие, или же через рот или нос в организм попал густой туман, дым и пар (витающие в воздухе мука, пыль, сигаретный дым и т.д.), нельзя также жевать жвачки и делать клизмы. Пробовать пищу можно (если человек готовит пищу), но не проглатывать, а выплевывать. Если же пища проглатывается по забывчивости или несознательно, то орудж не считается прерванным. После утреннего принятия пищи (имсак) до начала поста, необходимо тщательно очистить полость рта и между зубами от остатков пищи, так как если во время поста проглотить мелкие остатки пищи, то это нарушает пост.

3) Нельзя вступать в половую связь во время поста. Нежелательно также супругам заниматься интимными ласками, возбуждающими друг друга. Интимные отношения после поста разрешаются, но с условием полного омовения до утренней молитвы. Отметим, что если оргазм произошел во время сна (поллюция), то это не ведет к остановке поста. В этом случае следует искупаться и продолжить пост.

4) Рвота, если произошла сознательно, нарушает пост. Если же постящийся вырывает против своей воли, то пост не нарушается, только следует прополоскать рот.

5) Появление менструации даже перед заходом солнца нарушает пост. Пользоваться косметикой и благовониями женщинам не запрещено, но лучше воздержаться, потому что помада с губ может попасть в организм, а это недопустимо во время поста.

6) Лучше не совершать действий, вызывающих потерю крови, в том числе и удаление зуба. Если десны кровоточат и постящийся проглотит кровь со слюной, в этом случае пост нарушается. Принятие лекарств также прерывает пост. Инъекции делаются больным людям, для которых пост не желателен, но после выздоровления человек должен возместить эти дни.

7) Глотание слюны и мокроты не прерывает пост, так же как и полоскание рта и купание. Только купающийся человек должен следить за тем, чтобы не проглотить воду и не окунуться в воду с головой. Например, не прыгать в бассейн или море.

Освобождение от поста

Пост обязателен для всех верующих, кроме несовершеннолетних, престарелых и тяжелобольных, умалишенных, беременных женщин и кормящих матерей, путников и тех, кто находится на поле битвы.

"Кто из вас застанет этот месяц, пусть проведет его в посте, а кто болен или в пути, пусть соблюдает пост в другие дни. Аллах желает вам облегчения и не желает трудностей, и чтобы полно и завершенно совершили вы пост и возвеличили Господа за то, что Он вывел вас к пути истинному, может, вы будете благодарны!" - сказано в Коране.

Женщине в период месячных и послеродовых очищений поститься грех, но после очищения она должна возместить пропущенные дни поста. Также как и больному, после выздоровления, причем сделать это до наступления месяца Рамазана следующего года. Но если человек болен или стар, и никак не может соблюдать пост, то за каждый пропущенный день поста должен накормить досыта бедняка. Если пост был пропущен добровольно, из-за халатности или пренебрежения, то это является тяжким грехом и на него налагается тяжелый штраф (о размере спросить в мечети).

Ночь Предопределения судьбы

Точная дата ниспослания Корана неизвестна, но вот уже в течение столетий верующие мусульмане отмечают священную ночь Лейлят аль-Гадр в последние 10 дней Рамазана по ночам в нечетные дни месяца (Эхья геджеси). По- другому она получила название - Ночь Предопределения судьбы, потому что считается, что именно в эту ночь Всевышний составляют судьбу человека на ближайший год. В Коране говорится: "Мы ниспослали его (Коран) в Ночь Предопределения. Откуда тебе знать, что такое Ночь Предопределения? Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь нисходят ангелы и Дух (Джабраил), с дозволения их Господа, дабы исполнить Его веления. В эту ночь - ниспослание приветствий до самого наступления зари".

Как правило, одни мусульмане отмечают эту ночь с 18 на 19, с 20 на 21 и с 22 на 23 число месяца Рамазан. Другие считают, что Священная ночь приходится именно в ночь с 26 на 27 число месяца Рамазан.

Соблюдение поста укрепляет здоровье

Соблюдение поста по всем правилам очищает мусульманина не только духовно, но и укрепляет здоровье. Если человек постоянно ест и пьет обильно, не давая организму отдыха, то в теле скапливаются ядовитые вещества. Организм человека, уставший от систематического приема пищи в течение всего года, в этот месяц отдыхает. При этом в нашем теле происходит своего рода обновление. Вот что сказал по этому поводу пророк Мухаммед (С): "Соблюдайте орудж, и вы станете более здоровыми".

По мнению врачей, пост укрепляет иммунную систему, улучшая функциональные показатели лимфоцитов в десять раз, а также повышая содержание клеток ответственных за иммунитет; препятствует ожирению; препятствует образованию избыточной кислотности, являющейся главной причиной язвы желудка; предохраняет от образования камней в почках, так как он повышает содержание в крови натрия, препятствуя процессам кальцинирования; сдерживает половые инстинкты и особенно у молодых, тем самым, предохраняя организм от психических и физических расстройств; воздержание от питья повышает энергетику организма и способность к обучению, улучшает память; активизирует и оптимизирует обменные процессы, проходящие в клетках с участием глюкозы, жиров и белков.

Ежедневные молитвы в Священный месяц Рамазан (Рамадан)

