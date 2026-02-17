В Азербайджане будут штрафовать продавцов электронных сигарет

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут установлены штрафы за использование, импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу электронных сигарет, а также за хранение их с целью продажи.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который сегодня обсуждался на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, за импорт, экспорт, производство, оптовую и розничную продажу электронных сигарет и их компонентов, а также за хранение их с целью продажи административное правонарушение влечет изъятие соответствующих товаров. Размер штрафа для физических лиц составит от 350 до 500 манатов, для должностных лиц - от 1 650 до 2 200 манатов, для юридических лиц - от 4 000 до 5 000 манатов.

Если закон будет утвержден, он вступит в силу с 1 апреля 2026 года.

Отметим, что в Азербайджане запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, продажу и использование электронных сигарет начнет действовать с 1 апреля 2026 года.